Bisher war Bert Wollersheims (67, "The Last Pimp") neue Freundin Ginger Costello als Erotik-Model und Webcam-Girl bekannt. Doch mit ihrer neuen Liebe soll sich offenbar auch einiges in ihrem Leben ändern. Sie möchte ihren Erotik-Job aufgeben, erklärt Costello der "Bild". Sie erzählt: "Ich werde damit aufhören und mir etwas Normales suchen." Costello fühle sich demnach nicht mehr wohl mit ihrem alten Beruf.

Auf der Suche

Wollersheim und Costello, die erst seit einigen Wochen zusammen sein sollen, sollen kürzlich gemeinsam in eine Wohnung in der Nähe von El Arenal auf Mallorca gezogen sein. Zu einem Jobwechsel habe er seine neue Freundin aber nicht gedrängt. "Ich habe von Anfang an von dem Job, mit dem sie ihre Brötchen verdient, gewusst. Da sie keiner anfasst, kann ich damit umgehen. Wir suchen nun eine Alternative", so Wollersheim zu "Bild".