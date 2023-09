von Christina Klein Die Boyband NSYNC war eine der erfolgreichsten Bands Anfang der 2000er-Jahre. Kein Wunder, dass auch Schauspielerin Rachel Bilson Justin Timberlake verfallen war. Doch sie ist mit einem Annäherungsversuch nicht weit gekommen.

Bei einem Podcast kommt der ein oder andere Promi schon mal ins lockere Quatschen und plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen. So auch die Schauspielerin Rachel Bilson, die mit ihrer langjährigen Freundin Olivia Allen auf einmal eine lustige, missglückte Datingstory auspackt. Hauptakteure, die beiden Damen selbst und kein Geringerer als der Sänger Justin Timberlake.

Ende der 90er-Jahre und Anfang der 2000er gehörte Rachel Bilson zu den unzähligen, vorwiegend weiblichen Fans, die NSYNC vergötterten. Das bekannte die 42-Jährige und erzählte eine kleine Anekdote von einer Hollywood-Party aus der Zeit, als Timberlake auf dem Hoch seiner Karriere war.

In ihrem Podcast "Broad Ideas with Rachel Bilson" verrät sie am 25. September 2023: "Zur damaligen Zeit war Justin sehr groß, nicht wahr? Sozusagen der Größte. Tut mir leid, keine Respektlosigkeit – er ist immer noch sehr groß." Sie führt aus: "Wir waren alle auf einer Party, er war da und ich war so besessen von ihm." Olivia Allen ergänzt, dass Bilson und Timberlake auf der Party ausgelassen plauderten.

Rachel Bilsons Freundin crashte den Flirtversuch von Timberlake

Allen geht mehr ins Detail, sie wisse nicht mehr genau, ob Bilson auf Timberlake zu ging oder umgekehrt, jedoch erinnere sie sich an eine peinliche Situation, in der sie die beiden offenbar immer wieder störte: "Ich habe mich betrunken und mich ein wenig blamiert, weil er versucht hat, mit Rachel zu flirten." Und dann sei es noch schlimmer geworden. Obwohl Timberlake offenbar versucht habe, mit Bilson zu flirten, habe sich ihre beste Freundin Olivia Allen einfach zwischen die beiden gesetzt. Allen gibt dem Alkohol die Schuld daran: "Ich war einfach nur betrunken und wollte weiter mit ihm reden."

Dann unterbricht Bilson sie und bestätigt, dass Allen den Moment sehr unangenehm gemacht habe. "Da war kein Platz!", sagt sie und erklärt den Zuhörern: "Olivia quetschte sich in die Mitte zwischen uns!" Zum Glück habe Timberlake darüber nur lachen können. Allen erzählt weiter: "Er nannte mich den Feind", erinnert sie sich. "Als ich ihn das nächste Mal sah, fragte er: 'Wie gehts, Feind?'"

2007 war die Chance, sich an Justin Timberlake ranzumachen, dann für Rachel Bilson jedoch vorbei. Der Sänger traf Jessica Biel, verliebte sich, heiratete sie 2012 und bekam zwei Kinder mit ihr.

