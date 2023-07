von Eugen Epp Die frühere GNTM-Kandidatin Betty Taube verbrachte große Teile ihrer Kindheit in einem Heim, weil ihre Mutter alkoholsüchtig war. Dort erlebte sie nach eigener Aussage zeitweise schlimme Zustände.

2014 kam Betty Taube bei "Germany's Next Top-Model" bis ins Halbfinale. Seitdem arbeitet sie als Moderatorin und Schauspielerin. Doch bevor es die 28-Jährige auf den Fernsehbildschirm schaffte, musste sie eine schwere Kindheit erleben.

Im Podcast "Yum Yum Hustlers" sprach Taube offen über dramatische Erlebnisse in ihrer Kindheit. Ihre Mutter litt an Alkoholsucht und psychischen Erkrankungen, sie misshandelte ihre Tochter. Taube lebte als Teenagerin acht Jahre lang im Kinderheim. Dort habe sie sich ein Zimmer mit einem anderen Mädchen geteilt, das psychisch krank war – und sie angeblich körperlich angreifen wollte. "Die wollte mich immer umbringen", behauptete Betty Taube in dem Podcast. "Die hatte dann eine Axt unter ihrem Bett. Oder manchmal, wenn ich geschlafen habe, hat sie Scherben vor mein Bett gelegt."

Niemand glaubte Betty Taube

Mit diesem Problem sei sie weitestgehend alleine gelassen worden. Niemand habe ihr geglaubt, erinnert sich Taube. Stattdessen sei ihr unterstellt worden, andere gegeneinander auszuspielen. "Aber es war einfach die Wahrheit, ich habe mir das nicht ausgedacht", beteuert Taube. Auch sonst seien die Lebensbedingungen in dem Heim schlecht gewesen.

Ihre Situation verbesserte sich dann, als eine Pflegerin ein eigenes Heim eröffnete und Taube mitnahm. Mit 18 Jahren zog sie aus, mittlerweile engagiert sie sich selbst für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Ihre traumatischen Erfahrungen verarbeitete Taube später in einer Therapie.

GNTM "Germany's Next Topmodel": Das machen die Gewinnerinnen der früheren Staffeln 1 von 17 Zurück Weiter 1 von 17 Zurück Weiter Lena Gercke Im Finale 2006 setzte sich Lena Gercke gegen Konkurrentin Yvonne Schröder durch. Sie wurde das erste "Germany's Next Topmodel", kam auf das Cover der "Cosmopolitan" und sicherte sich einen Vertrag bei der Model-Agentur "IMG Models". Seitdem ging es mit der Model-Karriere der heute 35-Jährigen steil bergauf. Auf den Fashion Weeks dieser Welt lief Gercke für renommierte Designer wie Guido Maria Kretschmer, zog Werbedeals mit Firmen wie Katjes, Audi und Oui Set an Land und posierte für ein Cover nach dem nächsten.

Nach Ende ihres Vertrages mit "IMG Models" 2010 sowie "ONEeins" 2012 orientierte sich Gercke beruflich in neue Richtungen. Drei Jahre lang moderierte sie "Austria's Next Topmodel", dann sah man sie als Moderatorin für "red!", als Jurorin bei der RTL-Show "Das Supertalent" und als Gastjurorin bei GNTM selbst. Ihren Durchbruch als Moderatorin hatte Gercke bei "The Voice". An der Seite von Thore Schölermann moderiert sie die Sendung seit 2015. Halt macht Gercke aber immer noch nicht, sie probiert sich weiter aus. Seit 2019 hat sie bei About You ihre eigene Modemarke "LeGer by Lena Gercke".



Mehr

Ihre mittlerweile verstorbene Mutter habe sie misshandelt, seit sie ein Baby gewesen sei, erzählte Betty Taube den Hosts von "Yum Yum Hustlers": "Immer, wenn das Jugendamt irgendwas mitbekommen hat, ist meine Mama mit mir umgezogen." Im Alter von "zehn oder elf Jahren" kam sie dann ins Kinderheim. Über ihre Mutter sagt die 28-Jährige: "Ganz tief im Innern wusste sie, dass sie viele Probleme hat und sehr viel falsch macht. Aber aufgrund der Krankheit und aufgrund der Sucht konnte sie es in diesen Momenten nicht besser machen."

Quellen: "Yum Yum Hustlers" / Yum Yum Hustlers auf Instagram