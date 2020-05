Soul- und R&B-Sängerin Betty Wright (1953-2020) ist tot. Sie starb laut "Billboard" am Sonntag im Alter von 66 Jahren in Miami an den Folgen einer Krebserkrankung. Bekannt wurde die Sängerin durch Hits wie "Tonight is the Night" oder "Clean Up Woman". Für ihren Song "Where is the Love" gewann sie einen Grammy

Viele Stars trauern in den sozialen Medien um Wright. Auf Twitter schrieb John Legend: "Ich liebte es, mit Betty Wright zusammen zu sein. Sie war immer so liebevoll und großzügig jüngeren Künstlern gegenüber. Immer engagiert, immer relevant. Wir werden sie vermissen." Snoop Dogg bedankte sich auf Instagram ebenfalls bei Wright für die Unterstützung, die er durch sie bekommen hatte. Und die Sängerin Ledisi twitterte: "Vielen Dank, dass du eine große Lehrerin, Freundin und eine der größten weiblichen Soulsängerinnen warst. Du warst so viel mehr als deine Musik."