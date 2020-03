Beverley Mitchell (39, "Saw II") hat in einem Instagram-Post ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. "Wir haben unser Gold am Ende des Regenbogens gefunden! Wir sind schwanger mit unserem Regenbogen-Baby!", erklärt die Schauspielerin. Der Weg sei nicht immer leicht gewesen, aber es habe sich gelohnt. Sie sei dieses Mal etwas ängstlicher, aber nach einem positiven Checkup könne sie ihr Glück genießen. Im November 2018 machte Mitchell auf ihrem Blog "Growing up in Hollywood" öffentlich, dass sie wenige Monate zuvor eine Fehlgeburt erlitten und Zwillinge verloren habe. Den Traum von einer noch größeren Familie habe sie nicht aufgegeben, erklärte sie damals. Dennoch sei sie nun noch dankbarer um die Familie, die sie schon habe.

Mitchell ist seit 2001 mit Steuerberater Michael Cameron liiert und seit 2008 verheiratet. Sie haben eine Tochter (6) und einen Sohn (5). Ihr TV-Debüt feierte Mitchell 1990 in der Serie "Big Brother Jake". International bekannt wurde sie dann mit der US-Serie "Eine himmlische Familie", in der sie von 1996 bis 2007 als Lucy Camden Kinkirk zu sehen war. Zuletzt flimmerte die Schauspielerin, Sängerin und Produzentin 2017 in der TV-Serie "Hollywood Darlings" über die Bildschirme.

