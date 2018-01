Zum ersten Mal seit 15 Jahren fand die Verleihung der Grammy Awards nicht in Los Angeles, sondern in New York statt. New York, die Heimatstadt von Rapper Jay Z, der gleich neunmal nominiert war. Dass er keinen der begehrten Preise gewann, wurde allerdings schnell zur Nebensache. Denn trotz der Niederlage zogen Jay Z, Beyoncé und die gemeinsame Tochter Blue Ivy mal wieder alle Blicke auf sich.

Beyoncé posiert für ihre 110 Millionen Fans auf Instagram

Schon vor der Verleihung hatte Beyoncé den Abend eingeläutet und zahlreiche Outfit-Fotos auf ihrem Instagram-Profil gepostet. Hier ein Bild ihres Kleides mitsamt Schmuck von Designerin Lorraine Schwartz (im Wert von 6,8 Millionen Dollar), dort ein Kuschelbild mit Ehemann Jay Z. Der gab gerade erst in einem Interview zu, er und seine Frau hätten für die Ehe gekämpft (nachdem er ihr untreu gewesen sein soll). Die Carter-Knowles beweisen: Uns haben die Skandale stärker gemacht. Sowohl privat als auch beruflich. Immerhin nutzten sowohl Beyoncé als auch ihr Mann seine Seitensprünge, um daraus Inspiration für ihre jeweiligen Musikalben zu ziehen. Und welche Bühne wäre besser für eine Zurschaustellung des neuen Eheglücks geeignet als die der Grammys? Keine. Vor allem dann nicht, wenn die Preisverleihung im Madison Square Garden stattfindet. Praktisch ein Heimspiel für die Familie. Den roten Teppich mied "Lemonade"-Star Beyoncé allerdings. Schließlich weiß die PR-Expertin genau, wie sie sich am besten in Szene setzen kann und nutzt dafür oft ihr Instagram-Profil. Interviews gibt die 36-Jährige hingegen fast nie.

Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am Jan 28, 2018 um 10:45 PST

Fullscreen

Blue Ivy zeigt schon jetzt, dass sie eine kleine Diva ist



Für den lustigsten Moment des Abends sorgte allerdings die gemeinsame Tochter der beiden, Blue Ivy. Während die kubanische Sängerin Camila Cabello auf der Bühne über Einwanderer in den USA und Trumps Politik sprach, fing Beyoncé gerade an zu klatschen, als die Sechsjährige ihrer Mutter und ihrem Vater bedeutete, ruhig zu sein und der Rednerin zuzuhören. Auch die größten Musikstars der Welt sind ihren Kindern also mal peinlich. Auf Twitter sorgte die kleine mit ihrem Diva-Potenzial schon jetzt für Begeisterung: "Blue Ivy ist die Chefin zuhause, das kann keiner bestreiten", schrieb eine Nutzerin. "Bleibt cool Mum und Dad… blamiert mich nicht", kommentierte eine andere Userin das Video.

Blue Ivy really is in charge of the Carter Household. #Grammys pic.twitter.com/M29kMw1vGR — 🇭🇹Jessie Woo🇭🇹 (@Jessiewoo_) 29. Januar 2018

Dass er am Ende mit leeren Händen dastand, wird Jay Z wohl wirklich nicht gestört haben. Schließlich hat er mit seiner Ehe ein fulminantes Comeback gefeiert – und mit seiner Tochter eine würdige Nachfolgerin in Sachen Showbusiness gefunden.