"Ein Liebesbrief an Afrika" - mit diesen Worten beschreibt Beyoncé (37, "Single Ladies") ihren Soundtrack für die Neuauflage des Disney-Films "Der König der Löwen" in einem Interview mit "ABC News". Für eben dieses neue Album, "Spirit - From Disney's The Lion King", muss sie nun aber herbe Kritik einstecken.

Der Grund: Kein einziger kenianischer Künstler hat an dem Soundtrack mitgewirkt. Und das, obwohl der Film sogar in Kenia spielt. Darüber ist der afrikanische Musiker und Frontmann der Band The Mushrooms, John Kantana, alles andere als erfreut, wie er jetzt in einem Interview mit "TMZ" erklärte.