von Lone Grotheer Mit ihrem neuen Haus setzen Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z neue Superlative. Die Villa im kalifornischen Malibu soll mit einem Kaufpreis von rund 200 Millionen US-Dollar die teuerste jemals in Kalifornien verkaufte Immobilie sein.

Gemeinsam haben sie ein milliardenschweres Vermögen, doch selbst für Sängerin Beyoncé und ihren Ehemann, Rapper Jay-Z, dürfte dieser Kauf ziemlich teuer gewesen sein. Für rund 200 Millionen US-Dollar haben die beiden sich eine neue Villa in Kalifornien mit Blick auf den Pazifischen Ozean in Paradise Cove, auch bekannt als "Billionaires' Row", gekauft. Trotz Rekordpreis sollen die beiden Künstler:innen mit der Villa laut TMZ sogar ein Schnäppchen gemacht haben, denn zunächst soll die Villa für 295 Millionen US-Dollar gelistet gewesen sein.

Ferienhäuser der Stars In diesen Villen machen Sie Urlaub wie ein Pop-Star 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Elvis Presley: Los Angeles, USA

Urlaub machen in der Villa, in der einst der King of Rock ’n’ Roll mit seiner Frau Priscilla und Tochter Lisa Marie in den späten 1960er-Jahren lebte. Das Haus mit großen Fenstern, Pool und Billardtisch steht auf einer Klippe mit Blick über die Hollywood Hills und bietet Platz für bis zu acht Personen.

Infos: www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p4563381 Mehr

Bisher gehörte das Anwesen William Bell, einem großen Kunstsammler. Rund 15 Jahre soll es gedauert haben, bis Bell das ganz aus Beton bestehende Haus fertig gebaut hatte. Die Pläne zu der extravaganten Villa stammen vom japanischen Star-Architekten Tadao Ando, der aktuell ein Haus für Kanye West designt. Der preisgekrönte Architekt ist für seine Arbeit unter anderem schon mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet worden, einer renommierten Auszeichnung in der Branche.

Bisherige Verkaufsrekorde gebrochen

Rund 2.788 Quadratmeter ist das neue Luxusdomizil der Familie Knowles groß, das Grundstück selbst umfasst insgesamt acht Hektar. Mit einem schönen Garten, einem Pool und direktem Blick auf den Pazifischen Ozean und sicherlich vielem mehr bietet das neue Zuhause der Familie alles, was es zum Wohlfühlen braucht.

Es ist nicht der erste teure Immobilienkauf des Promi-Paares. Schon 2017 machte es Schlagzeilen mit dem Kauf einer Villa in Bel Air – für damals 88 Millionen US-Dollar, dessen Wert inzwischen durch viele Investitionen in das Anwesen auf über 100 Millionen US-Dollar gestiegen sein soll. Ihr neuer Kauf verdoppelt diese Summe nun noch einmal. Mit diesem Kauf besitzt das Paar nun die teuerste jemals in Kalifornien verkaufte Immobilie und übertrifft den bisherigen Rekord von 177 Millionen US-Dollar um über 20 Millionen US-Dollar.

Quellen:TMZ, faz