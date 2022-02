Es ist mehr als nur eine Affäre. Kim Kardashian und Pete Davidson sind offiziell ein Paar. Das bestätigte der Rapper eher zufällig in einem Interview.

Seit vergangenem Herbst nähern sich Kim Kardashian und Pete Davidson an. Man sah sie händchenhaltend und im gemeinsamen Urlaub. Bisher war nicht klar, wie gehaltvoll die Verbindung der beiden ist. Kardashian war vorher sieben Jahre mit dem Rapper Kanye West zusammen und hat vier Kinder mit ihm. In einem Interview mit der "People"-TV-Show verriet der neue Mann an der Seite der Unternehmerin nun aber, wie eng die Beziehung der beiden wirklich ist.

In einem Videocall-Interview gewährte Pete Davidson intime Einblicke in sein Schlafzimmer. Auf seinem Bett liegen viele Kuscheltiere und eine riesige Stoff-Blume. Die Moderatorin guckt sich interessiert via Videochat in seinem Zimmer um und entdeckt tatsächlich eine Kerze, auf der Kim Kardashian abgebildet ist. Als sie Davidson darauf anspricht und fragt, ob das tatsächlich das Konterfei Kardashians sei, reagiert dieser ein wenig verlegen und sagt: "Ja, das stimmt". Dann verdreht der Musiker amüsiert die Augen.

Pete Davidson wird von der Moderatorin auch gefragt, wie er mit der momentan stark gestiegenen Bekanntheit umgehen würde. Woraufhin dieser eine interessante Antwort gibt: "Ich hänge meist mit meinen Freunden oder meiner Freundin drinnen ab", damit bezeichnete Davidson Kardashian zum ersten Mal als seine Freundin. Er erzählt weiter, dass sein Dasein nicht maßgeblich von der Berühmtheit Kardashians beeinflusst wird. "Nur ab und an schreit einen mal jemand auf der Strasse an. Aber es ist nicht so, dass es jetzt hart für mich ist, etwas bei Dunkin' Donuts zu kaufen", erzählt der Freund von Kim Kardashian.

Eine gelungene Steilvorlage für die Moderatorin Kay Adams noch mal tiefer in das "Girlfriend"-Thema einzutauchen: "Und ist es für deine Freundin schwierig etwas bei Dunkin' Donuts zu kaufen? Weil sie mal sagte, dass sie damit Schwierigkeiten hätte." Davidsons Stimme ist auf einmal wesentlich höher, nahe dem Lachen, als er antwortet: "Yeah, ja, sie mag Dunkin' Donuts", und der Frage so geschickt ausweicht.

Zum ersten Mal wird Pete Davidson mit Kim den Valentinstag feiern

Im weiteren Verlauf des Interviews wird der Rapper auch gefragt, wie er bisher den Valentinstag verbracht hat. Pete Davidson sagt, dass er sich noch nie mit dem Tag der Liebe befasst habe und es dieses Jahr wohl das erste Mal sein werde. Adams fragt nach: "Also denkst du über den Valentinstag nach?" Wieder mit einem verschmitzten Grinsen reagiert Davidson: "Ja, sogar sehr viel, es ist ein großer Tag. Es ist einen Tag nach dem Super Bowl. Also eigentlich der Super Bowl für die Ladies."

Quelle: People