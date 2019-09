Die Kanadierin Bianca Andreescu (19) besiegte am Samstag die 23-fache Grand-Slam-Meisterin Serena Williams (37) im Einzel der Damen beim US-Open-Turnier. Doch von großen Tönen keine Spur! Die 19-Jährige entschuldigte sich tatsächlich für ihren Sieg.

Während der Siegerehrung sagte Andreescu zu den Zuschauern: "Ich weiß, ihr wolltet, dass Serena gewinnt. Das tut mir wirklich leid." In einem Interview mit "The View" verriet sie nun, warum sie das gemacht hat. "Das ist so eine kanadische Sache", erklärte die 19-Jährige. "Ich konnte mich da draußen kaum denken hören", fuhr sie fort. Die Menge sei so verrückt gewesen - aber genau das würde die US Open in New York so besonders machen. "Es sind die Fans, es ist die Atmosphäre. Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, mich nicht von etwas ablenken zu lassen."