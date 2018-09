Wenn die YouTube-Stars Bianca Heinicke (25) und Julian Claßen (25) sich das Ja-Wort geben, kann man die Gäste "an zwei Händen abzählen", wie Heinicke im Interview mit dem Magazin "Bunte" verriet: "Den Moment unserer standesamtlichen Hochzeit jetzt im September wollen wir ganz für uns halten." Sie hätten nicht einmal ihre Freunde eingeladen, erzählt sie: "Nur unsere engste Familie ist dabei. Auch Trauzeugen sucht man vergebens."

Claßen ergänzt, dass es auch keinen Junggesellenabschied geben werde. Das Brautkleid habe das Paar "gemeinsam in einem Onlineshop bestellt", erzählt der 25-Jährige und fügt hinzu: "Generell ist alles eher einfach gehalten. Bei der kirchlichen Hochzeit in ein paar Jahren wird das aber dann anders." Heinicke und Claßen, die seit über neun Jahren ein Paar sind, hatten im Mai bekannt gegeben, dass sie Eltern werden. Im Juli folgte die Verlobung. Gerade sind die beiden zudem umgezogen. Sie seien froh, "dass alles so weit eingerichtet ist und dass wir von Anfang an als kleine Familie in einem Haus mit Garten leben werden", so die 25-Jährige zu "Bunte".