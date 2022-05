Die offizielle Trennungsbestätigung liegt keine Woche zurück, da bringt Bianca "Bibi" Claßen ihre Fans gegen sich auf. Sie monieren, dass die Youtuberin sich nicht nochmal mit einem Statement zu Wort meldet.

Es war eine Trennung, die nicht nur die Herzen der Beteiligten brechen ließ: Vergangene Woche bestätigte das Youtube-Paar aus Bianca "Bibi" Claßen und Ehemann Julian Claßen, dass es von nun an getrennte Wege gehe. Seitdem nimmt Julian Claßen seine Social-Media-Fans in seinem Alltag mit. Sport, Treffen mit Freunden und Zeit mit den zwei gemeinsamen Kindern stehen auf dem Programm. Auch Bibi filmt weiterhin Teile ihres Lebens. Für die Youtuberin, die unter dem Namen "BibisBeautyPalace" erfolgreich wurde, ging es nach Italien.

Bibi und Julian Claßen: Ihre Urlaubsbilder sorgen für Kritik

Dort postete sie zwei Bilder von sich im Bikini. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass Influencer derart Eindrücke aus ihrem Alltag zeigen, doch die Stimmung unter den Fans des Ex-Paares ist schlecht. Der Grund: Sie erwarten von der Youtuberin, Stellung zu beziehen, nicht nur zur Trennung, sondern auch zu Fotos, die sie eng umschlungen mit einem anderen Mann zeigen sollen.

"Wie kann man so tun als ob nichts wäre?", fragt sich ein Fan. Andere versuchen sich an klassischem Mom-Shaming, immerhin postete Julian Claßen gerade erst, dass der gemeinsame Sohn Lio Fieber habe. "Deinem Kind geht's nicht gut und du bist in Italien …tolle Mutter", ätzte eine Userin. Ob die kritischen Stimmen den gleichen Tenor hätten, wenn Bibi Claßen sich um das kranke Kind kümmern würde, der Vater aber nicht?

Zweifel an der Trennung

Neben unzähligen negativen Kommentaren gibt es auch Fans, die Claßen unterstützen. "Finde es richtig krass, was sich manche Personen zu schreiben erlauben. das ist immer noch ihr Privatleben, das niemanden was angeht und was sie öffentlich macht und was nicht, ist immer noch ihre Entscheidung", schreibt ein Fan. Und noch immer sind da die Anhänger, die nicht ganz an die Trennung glauben, sondern ein Experiment wittern.

Charakterstudien Unsicher, arrogant? Das verraten die Posen der größten Influencer über ihren Charakter 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Pamela Reif, Fitness Influencer, @pamela_rf

Monika Matschnig: "Sie schafft es ihre Vorzüge ins rechte Licht zu rücken. Dabei möchte sie sexy sein und spielt mit ihrer Weiblichkeit, indem sie Po und Brust ausstreckt. Die Pose wirkt besonders gut im Profil. Wahrscheinlich setzt sie unbewusst auf die Merkmale des Kindchenschemas: große Augen, sinnlicher Mund, runde Gesichtsform.

Frauen wirken besonders attraktiv, wenn das Gesicht 'kindlichere' Merkmale aufweist. Außerdem erinnert sie mich an Brigitte Bardot. In anderen Bildern zeigt sie häufig ihre nackte Taille. Ihre Figur entspricht der 'Cola-Flaschen-Form', die in Industrienationen als äußerst attraktiv angesehen wird." Mehr

Der Grund ist eine Podcast-Episode von Julian und Bibi, die sie Anfang Mai veröffentlichten und in der es um Gerüchte ging. In "Das ist ja Claße(n)" machten sich die Influencer darüber lustig, welche Gerüchte es über sie in der Vergangenheit bereits gegeben habe. Dass Julian Claßen nur mit seiner Frau zusammengekommen sei, weil sie erfolgreich wurde, zum Beispiel. In dem Podcast ging es auch um Affären-Gerüchte.

"Und am Ende sagen sie: Das Experiment ist gelungen. Ohne 100 Prozent zu wissen was los ist, wird die Frau verurteilt, die Frau, die ihre Reize zeigt, die Frau, die angeblich plötzlich eine schlechte Mutter ist, die Frau, die lächelt. Und er, er ist der Liebende Vater, der sich um die Kinder kümmert, ohne etwas falsch gemacht zu haben", spekuliert eine Nutzerin unter Claßens Posting.