Bibiana Zeller ist tot. Die vor allem aus "Kottan ermittelt" bekannte Schauspielerin wurde 95 Jahre alt.

Bibiana Zeller ist tot. Die österreichische Schauspielerin starb am 16. Juli 2023 in Wien. Sie wurde 95 Jahre alt. Ihr Sohn, der Filmemacher Fabian Eder (60), gab ihren Tod über Twitter bekannt. "Wir trauern", schrieb er zu einem alten Foto seiner Mutter. Eine Todesursache nannte er nicht.

Bibiana Zeller kam am 25. Februar 1928 in Mauer bei Wien zur Welt, heute gehört der damals eigenständige Ort zur Hauptstadt. Nach dem Gymnasium studierte sie Schauspiel, laut eigener Aussage, um den Schrecken des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges zu entfliehen.

Burgtheater und "Jedermann": Bühnenstar Bibiana Zeller

Ihre Theaterkarriere begann am Theater in der Josefsstadt, 1972 wechselte sie nach Engagements in Deutschland ans Wiener Burgtheater, der Adresse für Bühnenschauspieler schlechthin. Bis zu ihrem Tod war sie Mitglied des Ensembles. Bei den Salzburger Festspielen verkörperte sie 2005 die Mutter des "Jedermann". In dem Stück aufzutreten ist ein weiterer Ritterschlag, nicht nur für österreichische Darsteller.

Schon seit den 1950er-Jahren stand Bibiana Zeller auch vor der Kamera. Einem breiten TV-Publikum wurde sie ab 1976 mit "Kottan ermittelt" bekannt. In der humoristischen Kult-Krimiserie spielte sie die Ehefrau des titelgebenden Polizeimajor. "Wo ich auch hinfliege: Alle kennen Kottan, sprechen mich darauf an", sagte Zeller einmal über ihre größte Rolle.

Lukas Resetarits (75), der letzte von drei Kottan-Darstellern, meldete sich unter dem Post von Zellers Sohn zu Wort. "Eine wunderbare Frau ist von uns gegangen. Möge sie in Frieden ruhen", schrieb er.

"Zuckeroma" und Spätzünderin

Ihre bekanntesten Rollen im Fernsehen jenseits von "Kottan ermittelt" waren etwa die böse Schwiegermutter in "Zuckeroma" (2004) und ein Part in "Die Spätzünder". An der Seite von Jan Josef Liefers (58) und Joachim Fuchsberger (1927-2014) gab sie eine Altenheimbewohnerin, die Teil einer Rockband wird.

Bibiana Zeller war zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe mit Regisseur Otto Anton Eder (1930-2004) stammen ihre zwei Söhne. Ihr zweiter Mann, Schauspieler Eugen Stark, starb 2021.