"The Boss", Bruce Springsteen, sang am Abend vor dem Lincoln Memorial Center "Land of Hope and Dreams" - nicht das erste Mal, dass die Musiklegende für einen neuen Präsidenten performte. Vor zwölf Jahren war er Teil des "We Are One"-Konzerts für den damals neu gewählten Präsidenten Barack Obama. Damals eröffnete er mit dem Song "The Rising" gemeinsam mit den Joyce Garrett Singers. In diesem Jahr sah sein Auftritt etwas anders aus. Alleine mit seiner Gitarre stand Springsteen da und überbrachte mit dem Song eine Hoffnung gebende Botschaft: "Leave behind your sorrows. Let this day be the last. Tomorrow there'll be sunshine, and all this darkness past. Big wheels roll through fields where sunlight streams. Meet me in a land of hope and dreams", sang er (auf Deutsch: "Lass deine Sorgen hinter dir. Lass diesen Tag den letzten sein. Morgen wird es Sonnenschein geben, und all diese Dunkelheit ist vorbei. Große Räder rollen durch Felder, wo das Sonnenlicht strömt. Trefft mich in einem Land der Hoffnung und der Träume").

