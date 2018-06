Kaum ist der Sommer da, lassen die Stars die Hüllen fallen. Im heißen roten Bikini zeigt sich diese Schönheit auf einer schattigen Terrasse. Na, wer könnte das sein?



Richtig. Bei der Strandnixe handelt es sich im Supermodel Gigi Hadid. Die 23-Jährige gönnt sich einen Break während eines Fotoshootings. Doch selbst in der Pause sitzen Gigs Posen perfekt.



Auch diese Dame mit Hut bringt ihre Fans zum Ausflippen. Splitterfasernackt zeigt sich „Pretty Little Lars“-Star Shay Mitchell in paradiesischem Ambiente auf Instagram. Die 31-Jährige weilt derzeit auf Ibiza und strahlt mit der Sonne um die Wette.



Und wem gehört diese sexy Rückenansicht? Ganz genau. Annemarie Carpendale genießt eine Auszeit am Gardasee. Kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes zeigt sich die 40-Jährige fit wie nie am Pool vor traumhafter Kulisse.



Zum Glück hat der Sommer gerade erst begonnen. Wir dürfen uns also über weitere heiße Bikini-Postings freuen.