Hillary Clinton (71) hat ihrem Ehemann, dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, zum 73. Geburtstag einen ganz besonderen Gruß zukommen lassen. Via Instagram gratulierte sie ihm mit einem niedlichen Kinderbild. Es zeigt den Staatsmann - den Kerzen auf der schiefen Torte nach zu urteilen - an seinem dritten Geburtstag in einem ärmellosen Einteiler.

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto zeigt sich Clinton von seiner verschmitzten Seite. Schelmisch grinst er in die Kamera, was angesichts der mehrstöckigen Torte verständlich scheint. "Happy Birthday, Bill!", schrieb Hillary Clinton zu dem Schnappschuss ihres Mannes aus vergangenen Tagen. Ob sie ihm an seinem heutigen Ehrentag wohl auch eine Torte gebacken hat?