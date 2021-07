So reagiert er nach seiner Haftentlassung

Schauspieler Bill Cosby meldet sich nach seiner Gefängnisentlassung erstmals zu Wort: "Ich habe immer meine Unschuld beteuert."

US-Schauspieler Bill Cosby (83) wurde am Mittwoch (30.6.) aus dem Gefängnis entlassen, nachdem der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania seine Verurteilung wegen sexueller Nötigung aufgrund einer Vereinbarung des ehemaligen Schauspielers mit einem Staatsanwalt im Jahr 2005 aufgehoben hatte. Im Anschluss an seine Entlassung meldet Cosby sich von seinem Zuhause aus via Twitter zu Wort.

"Ich habe nie meine Haltung oder meine Geschichte geändert. Ich habe immer meine Unschuld beteuert", schrieb Cosby. Er fügte hinzu: "Danke an all meine Fans, Unterstützer und Freunde, die mir während dieser Tortur zur Seite standen. Besonderen Dank an den Obersten Gerichtshof von Pennsylvania für die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit."

Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt

Bill Cosby saß fast drei Jahre einer zehnjährigen Haftstrafe ab, nachdem Andrea Constand (48) in einem Strafverfahren ausgesagt hatte, dass sie von dem Schauspieler unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden war.

Die Aussagen von Constand und fünf weiteren Frauen brachten die Geschworenen dazu, Cosby 2018 wegen dreifacher schwerer sexueller Übergriffe zu verurteilen. Cosbys Verteidigung bestritt die Vorwürfe ebenso wie ähnliche Behauptungen gegen ihn von mehr als 60 weitern Frauen außerhalb des Gerichtssaals.