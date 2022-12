Bill Cosby möchte offenbar schon in wenigen Monaten auf Tour gehen.

Der 2021 aus dem Gefängnis entlassene Komiker Bill Cosby möchte anscheinend zurück auf die Bühne. Er plant offenbar eine Tour.

Nachdem Bill Cosby (85) im Sommer 2021 aus dem Gefängnis entlassen wurde, plant der Komiker und Schauspieler nun offenbar eine Rückkehr auf die Bühne. Er möchte 2023 wieder auf Tour gehen, wie Cosby in einem Radio-Interview bei "WGH Talk" erklärt haben soll.

Er glaube, dass er eine Version von Bill Cosby sein könne, die sein Publikum kenne, habe der 85-Jährige laut eines Berichts von "Variety" erklärt. Ein Sprecher Cosbys habe dem Branchenmagazin bestätigt, dass der Komiker einen Tourstart im Frühjahr oder Sommer anpeile.

Klagen gegen Cosby

Mehr als 60 Frauen hatten im Zuge der #MeToo-Bewegung unterschiedliche Anschuldigungen gegen den Komiker und Schauspieler erhoben, der durch die Rolle des Cliff Huxtable in der nach ihm benannten Sitcom "The Cosby Show" als eine Art Vaterfigur berühmt wurde. Viele der Vorwürfe waren verjährt, Cosby hatte diese zudem zurückgewiesen. 2018 wurde er schließlich in einem Fall wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von drei bis zehn Jahren verurteilt. Er kam bereits 2021 frei, nachdem des Urteil aufgrund eines Verfahrensfehlers aufgehoben worden war.

Im Juni 2022 war Cosby in einem Zivilprozess in Kalifornien schuldig gesprochen worden, vor mehr als 45 Jahren eine damals 16-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Laut "Variety" wurde der einstige Hollywood-Star zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar verurteilt.

Anfang Dezember 2022 wurde Cosby erneut von fünf Frauen verklagt. Ihm werden unter anderem sexuelle Übergriffe und sexueller Missbrauch vorgeworfen. Seit Ende November gilt im US-Bundesstaat New York der sogenannte Adult Survivors Act, der es für den Zeitraum von einem Jahr ermöglicht, bereits verjährte Sexualverbrechen zivilrechtlich zu verfolgen. Nur so wurde die Klage möglich.