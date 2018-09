Traurige Nachricht für alle Fans der US-Erfolgsserie "Bezaubernde Jeannie" (1965-1970): US-Schauspieler Bill Daily ist bereits am 4. September in Santa Fe, New Mexico, verstorben. Das bestätigte einer seiner Söhne laut "Variety.com" am Freitag unter anderem mit den Worten: "Er liebte jeden Sonnenuntergang, er liebte jede Mahlzeit - er beschloss einfach, sich über alles zu freuen", so J. Patrick Daily (60). Sein Vater wurde 91 Jahre alt.

Bekannt wurde der Schauspieler mit der US-Serie, in der die US-amerikanische Schauspielerin Barbara Eden (87) die Titelrolle des freundlichen Flaschengeistes Jeannie verkörperte. Larry Hagman (1931-2012, "Dallas") war in dem auch in Deutschland (Ausstrahlung in den 1980er Jahren) beliebten US-Format als "ihr Meister" Major Anthony "Tony" Nelson zu sehen. Und Bill Daily spielte sich als dessen guten Freund Major Roger Healey in die Herzen der TV-Zuschauer.

Bill Daily war dreimal verheiratet. Er hinterlässt zwei adoptierte und ein leibliches Kind. Zuletzt stand er 2010 für "Horrorween" vor der Kamera.