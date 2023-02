Das ist die neue Freundin an seiner Seite

Microsoft-Gründer Bill Gates hat eine neue Freundin: Paula Hurd ist Witwe, Mutter zweier Töchter und Tennis-Fan wie er.

Sie kennen sich seit Jahren, teilen den gleichen Freundeskreis und auch die Liebe zum Tennis. Microsoft-Gründer Bill Gates (67) und seine neue Partnerin Paula Hurd (60). Wer ist die aktuelle Frau an der Seite des US-Multimilliardärs?

Sie war wie er jahrzehntelang verheiratet: Paula Hurd ist die Witwe des 2019 verstorbenen Oracle-Gründers Mark Hurd. Das Paar war 30 Jahre lang verheiratet, als Hurd im Alter von 62 einem Krebsleiden erlag. Gates und Ehefrau Melinda (58) ließen sich 2021 nach 27 Ehejahren scheiden.

Sie hat wie er erwachsene Kinder: Ihre Tochter Kathryn ist laut "Daily Mail" eine preisgekrönte Investigativ-Reporterin, die andere Tochter Kelly ist mit dem Sohn eines US-State Senators verheiratet und hat zwei Kinder. Bill Gates ist Vater von drei Kindern, Tochter Jennifer (26) erwartet ihr erstes Kind.

Sie ist wie er ein großer Tennis-Fan: Bereits im September letzten Jahres wurden Bill Gates und Paula Hurd gemeinsam beim Laver Cup in der O2 Arena in London gesichtet. Kürzlich sah man sie auch gemeinsam bei den Australian Open in Melbourne.

Bill Gates: "Ich bin doch kein Roboter"

Sie hat selbst Karriere im Hightech-Business gemacht: Nach ihrem Wirtschaftsstudium arbeitete Paula Hurd viele Jahre lang als Managerin für das Software-Unternehmen NCR.

Sie spendet wie er für wohltätige Zwecke: Genau wie Bill und Melinda Gates engagierten sich auch Mark und Paula Hurd gemeinsam für wohltätige Zwecke. 2018 starteten sie die "Give Light"-Kampagne, um Spenden für die texanische Universität Baylor zu sammeln. Nach dem Tod ihres Mannes spendete Paula Hurd im Jahr 2021 sieben Millionen Dollar für die Kampagne.

Wie lange die Beziehung schon andauert, ist bislang nicht bekannt. Als Bill Gates aber letzte Woche von der BBC gefragt wurde, ob er sich gern wieder verlieben würde, antwortete er: "Natürlich, ich bin doch kein Roboter."