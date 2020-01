Jennifer Gates (23) und Pferdesportler Nayel Nassar haben sich während eines Skiausflugs verlobt. Das gab die älteste Tochter des milliardenschweren US-Unternehmers Bill Gates (64) nun überglücklich via Instagram bekannt. Zu einem Foto, das die beiden eng umschlungen in einer verschneiten Landschaft kniend zeigt, schreibt sie: "Ich kann es kaum erwarten, den Rest unseres Lebens damit zu verbringen, zusammen zu lernen, zu wachsen, zu lachen und zu lieben. Ja, eine Million Mal." Ebenfalls deutlich zu sehen, ist ihr großer Verlobungsring am Finger.

Und auch der Bräutigam in spe teilt die frohe Kunde mit seinen Instagram-Followern: "SIE HAT JA GESAGT! Ich fühle mich gerade wie der glücklichste (und fröhlichste) Mann der Welt. Jenn, du bist alles, was ich mir je vorstellen konnte... und so viel mehr. Ich kann es kaum erwarten, auf dieser Reise, die sich Leben nennt, weiter zusammenzuwachsen, und ich kann mir meines ohne dich einfach nicht mehr vorstellen. Ich liebe dich mehr, als du dir vorstellen kannst, und danke dir dafür, dass du mir jeden einzelnen Tag wie einen Traum vorkommen lässt. Für immer!", so Nayel Nassar.

Jennifer Gates ist die älteste Tochter von Bill Gates und seiner Ehefrau (seit 1994), Melinda Gates (55). Das Paar bekam außerdem Sohn Rory (20) und Nesthäkchen Phoebe (17).