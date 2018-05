Microsoft-Milliardär Bill Gates (62) hat knapp 16 Millionen Dollar (etwa 13,3 Mio. Euro) für ein 124 Hektar großes Grundstück ausgegeben, um die Reit-Karriere seiner Tochter zu fördern. Das berichtet die "New York Post". Jennifer Gates (22) ist zwar aktuell noch eine Vollzeit-Studentin an der Stanford University, in diesem Frühjahr wird sie aber noch ihren Abschluss machen. Anschließend will sich die versierte junge Springreiterin auf den Wettbewerb auf höchstem Niveau konzentrieren.

Sie ist eine der besten Reiterinnen

Ihr Vater hat die Pferdefarm, bestehend aus drei angrenzenden Parzellen, in North Salem, New York, als Abschlussgeschenk gekauft, heißt es. Gates hatte erst vor vier Jahren in San Diego eine Ranch für 18 Millionen Dollar gekauft.

Jennifer Gates wird als eine der besten U25-Reiterinnen der Vereinigten Staaten gehandelt. Sie tritt für Evergate Stables an, ein Reiterteam, das für sie gegründet wurde und über Stützpunkte in Rancho Santa Fe in Kalifornien sowie in Wellington, Florida, verfügt.

Im Januar verlieh die United States Equestrian Team Foundation Jennifer die Lionel Guerrand-Hermès Trophy 2018. Die Stiftung beschrieb die Amateurreiterin als eine hervorragende Schülerin, da sie ihre Reitkarriere mit dem Studium der Humanbiologie in Einklang bringt. "Nach ihrem Abschluss in diesem Frühjahr wird sie sich ein Jahr lang ausschließlich auf ihre Reitkarriere konzentrieren und hat dann vor, die medizinische Fakultät zu besuchen", heißt es dort.