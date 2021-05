Auf Twitter hat Bill Gates verkündet, dass seine Ehefrau Melinda und er sich nach 27 Ehejahren scheiden lassen. Jetzt hat die gemeinsame Tochter Jennifer öffentlich reagiert.

Die Nachricht überraschte viele: Nach 27 gemeinsamen Ehejahren haben sich Bill Gates und seine Frau Melinda getrennt und die Scheidung eingereicht. Ihnen sei bewusst geworden, dass sie als Paar gemeinsam nicht weiter wachsen würden, ließ Bill Gates in einem Statement auf Twitter wissen.

Bill Gates und Melinda Gates: Scheidung nach 27 Jahren Ehe

Seit ihrer Hochzeit im Januar 1994 haben die beiden ein Gesamtvermögen von 130 Milliarden Dollar angehäuft – einen Ehevertrag unterschrieben sie damals nicht. Was mit dem Geld passiert, bleibt demnach noch abzuwarten. Zu den Besitztümern gehört ein 125 Millionen Dollar Anwesen in Seattle, ein 43 Millionen Dollar Haus in Kalifornien und eine 59 Millionen Dollar Ranch in Florida. Außerdem gehört ihnen eine Villa in Wyoming, mehrere Privatjets, eine wertvolle Kunstsammlung und Land überall in den USA. Ein Dach über dem Kopf werden also beide auch in Zukunft haben.

In der Vergangenheit hatte das Paar bereits verraten, sein Vermögen vor seinem Tod an gute Zwecke spenden zu wollen. Die drei Kinder Jennifer, Rory und Phoebe würden jeweils zehn Millionen Dollar bekommen.

Tochter Jennifer äußert sich auf Instagram

Am Montag meldete sich die älteste Tochter der beiden, Jennifer Gates, auf Instagram zu Wort. "Es war eine herausfordernde Zeit für unsere ganze Familie", schrieb sie in ihrer Story. "Ich lerne immer noch, wie ich meinen eigenen Prozess und meine Emotionen sowie meine Familienmitglieder in dieser Zeit am besten unterstützen kann und bin dankbar für den Raum, dies zu tun", ließ die 25-Jährige ihre Follower wissen.

Bill und Melinda Gates zeigten sich zuletzt gemeinsam vor weniger als zwei Wochen bei einem Charity-Event zugunsten von Mitarbeitern aus dem Gesundheitswesen. Die Veranstaltung fand via Videokonferenz statt.

Verwendete Quelle: Instagram Jenniferkgates / "Daily Mail"