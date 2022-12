Bill Kaulitz ist verknallt - allerdings bisher nur aus der Ferne. Der Tokio-Hotel-Sänger schwärmt für einen Reality-Star.

Bill Kaulitz (33) ist verknallt. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählt der Tokio-Hotel-Frontmann seinem Zwillingsbruder Tom, dass er für einen Reality-Star schwärmt. Und zwar Cole Barnett (27), der durch die Netflix-Datingshow "Love is blind" bekannt wurde.

"Ich habe gestern ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk bekommen", erzählt Bill in der neuen Folge. "Etwas ganz Besonderes. Denn es ist von meinem Crush." Dann spielt er eine Videonachricht ab, die ein Freund für ihn auf der Plattform "Cameo" bestellt hat, auf der man gegen Geld Nachrichten von Prominenten kaufen kann.

Bill vermutet, dass Cole schwul sei

Er sei "total in Cole verliebt", so Bill. Dies habe sein Kumpel auch in das Briefing für die Cameo-Nachricht geschrieben. Cole ging in seinem Video darauf allerdings nicht ein: Er wünscht dem Sänger lediglich frohe Weihnachten und dankt ihm dafür, ein Fan zu sein. Ein klares Zeichen für Bill, dass Cole "insgeheim schwul" sei, so der Sänger im Podcast. "Jeder heterosexuelle Mann, der so eine Info bekommt, wäre darauf kurz eingegangen", meint er.

Bill vergleicht seinen Schwarm mit dem ehemaligen US-"Bachelor" Colton Underwood (30), der sich nach der Show outete. Er argumentiert, dass Cole auf dramatische Weise mit seiner "Love is blind"-Partnerin Schluss gemacht hätte und sehr religiös sei - genauso wie der ehemalige "Bachelor".

Kaulitz will Flirt-Offensive starten

Kaulitz will nun seine Chance bei dem Reality-Star versuchen und hat sich bereits per Instagram für die Videonachricht bedankt. Barnett habe auch schon geantwortet: "Juhu! Ich bin froh, dass es dir gefällt!"

Weiter diskutieren die Kaulitz-Zwillinge, wie Bill die Konversation nun auf die "Flirt-Ebene" heben könnte. Während Tom seinem Bruder vorwirft, er könne wie ein Stalker rüberkommen, hat sich Bill fest vorgenommen, Cole Barnett auf einen Drink einzuladen ...