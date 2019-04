Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit Weihnachten verlobt, zur anstehenden Hochzeit haben sie bisher aber noch nicht viel verraten. Dabei steht der Termin schon fest, wie Bill Kaulitz nun im Interview mit RTL erzählte. Wann genau die große Feier steigt, verriet er nicht. Er plane aber derzeit den Junggesellenabschied für seinen Bruder Tom. "Ich plane jetzt gerade Toms Bachelor. Der möchte natürlich auch so einen Bachelor-Abend mit seinen ganzen Jungs", sagte der 29-Jährige gegenüber RTL. "Er hat mir das so hingeworfen, wie er das gerne hätte, und ich plane die Details." Ein paar Überraschungen werde es aber dennoch geben, verriet Bill Kaulitz.

Es ist üblich, dass ein Junggesellenabschied nicht allzu lange vor der Hochzeit stattfindet. Könnte also sein, dass es nicht mehr lang dauern wird, bis sich Heidi Klum und Tom Kaulitz das Jawort geben werden. Über die Hochzeit wurde schon viel spekuliert: Sie könne in Köln stattfinden oder in ihrer Heimat in LA, so die Vermutungen. Egal, wo es letztendlich sein wird, Bill Kaulitz ist schon jetzt aufgeregt und freut sich für Bruder Tom: "Glücklicher könnte er nicht sein. Das färbt natürlich auch auf mich ab. Ist natürlich klar, wenn mein Zwillingsbruder so happy ist und der heiratet, ist das natürlich für mich genauso schön. Ist ein bisschen so, als wenn ich auch mitheirate."

Heidi Klum verriet erste Details zur Hochzeit

Was bereits zur Hochzeit bekannt ist: "Die Kinder lieben Tom. Sie können die Hochzeit gar nicht erwarten! Sie werden in alles involviert sein", sagte Heidi Klum in einem Interview mit dem Magazin "Closer". Dem amerikanischen Magazin "US Weekly" sagte die 45-Jährige außerdem: "Ich habe schon zwei Brautjungfern und zwei männliche Trauzeugen."

Neben den Spekulationen um die Hochzeit wurde zuletzt auch häufig spekuliert, ob Heidi Klum schwanger ist. Dazu sagte Bill Kaulitz im Interview mit RTL: "Alle machen sich so wahnsinnig. Ich sag mal so, wenn das so wäre, dann würden das auch alle rechtzeitig mitbekommen." Der Tokio-Hotel-Frontmann rät deshalb: "Entspannt euch. Ihr könnt beruhigt sein. Ihr erfahrt es!"

Verwendete Quelle: RTL.de