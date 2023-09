von Eugen Epp Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat große Angst vorm Zahnarzt und lässt sich auch für einfache Behandlungen deshalb eine Vollnarkose geben – inklusive Windel.

Der Besuch beim Zahnarzt gehört für viele zu den schlimmsten Terminen im Jahr – weshalb sich mancher auch länger davor drückt als es gesund wäre. Zu den Leuten, die regelrechte Panik vor dem Zahnarzt-Termin haben, gehört auch Bill Kaulitz.

Der Sänger der Band Tokio Hotel sprach im Podcast "Feelings" von Kurt Krömer über seine Angst, und gab dabei sogar offen zu, dass er auf dem Zahnarztstuhl eine Windel trägt. Der 34-Jährige brachte das Thema während des Gesprächs selbst zur Sprache: "Ich hatte neulich eine Windel um, weil ich beim Zahnarzt war", erzählte er. "Ich habe Angst vor dem Zahnarzt und in Amerika kann man sich richtig wegbeamen lassen."

Bill Kaulitz hat Angst vorm Zahnarzt

Kaulitz, der mit seinem Zwillingsbruder Tom seit längerer Zeit in den USA lebt, hatte sich eine Vollnarkose geben lassen – und das, obwohl keine sonderlich schmerzhafte oder komplizierte Behandlung anstand, sondern eine simple Zahnreinigung. Angstpatient Bill Kaulitz bestand dennoch darauf, komplett betäubt zu werden, was Gastgeber Krömer kaum glauben konnte: "Da bist du ja richtig krass drauf." Im Notfall könne er eine Zahnreinigung zwar auch ohne Narkose ertragen, erklärte Kaulitz, doch wenn die Möglichkeit angeboten werde, nutze er sie gern.

Für den Fall, dass ihm während der Behandlung ein Malheur passieren sollte, bekam Kaulitz beim Zahnarzt eine Windel angelegt, berichtete er: "Es kann passieren, dass man sich dann mal erleichtert." Was für deutsche Verhältnisse bizarr klingt, ist in den USA relativ normal. Und Kaulitz hatte offenbar Gefallen daran gefunden: Auch nach dem Zahnarzt-Termin lief er noch einige Zeit mit der Windel herum.

"Ich fand das ganz gemütlich mit der Windel, weil du dann nicht mehr aufstehen musst", erzählte er Kurt Krömer offenherzig. Zwei ganze Tage lang habe er die Windel noch getragen. Bill Kaulitz und sein Bruder Tom sind bereits 2010 nach Los Angeles gezogen. In der neuen Staffel von "The Voice of Germany" werden die Zwillinge als Coaches zu sehen sein.

Quellen: Podcast "Feelings" / Sat.1

