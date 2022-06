So feierten sie Heidi Klums Geburtstag

Bill Kaulitz und Leni Klum So feierten sie Heidi Klums Geburtstag

Heidi Klum hat am 1. Juni ihren 49. Geburtstag gefeiert. Tochter Leni Klum und Schwager Bill Kaulitz gratulierten mit liebevollen Worten.

Heidi Klum wurde am 1. Juni 49 Jahre alt. Bei Instagram haben Tochter Leni Klum (18) und Schwager Bill Kaulitz (32) das Model hochleben lassen. Leni Klum postete ein altes Foto, auf dem sie als Kind ihrer zu der Zeit offenbar schwangeren Mutter einen Kuss gibt. "Herzlichen Glückwunsch an die beste Mama der Welt! Ich liebe dich für immer", schrieb sie dazu und fügte ein Herzchen-Emoji an.

Bill Kaulitz gab dagegen einen aktuellen Einblick in die Geburtstagsfeierlichkeiten und postete mehrere Bilder. Unter den Schnappschüssen befindet sich ein gemeinsames Selfie des Tokio-Hotel-Frontmanns mit Zwillingsbruder Tom und dem Geburtstagskind, alle drei in Grün gekleidet. Weitere Fotos zeigen tanzende Gäste und die Partylocation, die ebenfalls mit grünen Luftballons dekoriert war. "Eine unvergessliche, neongrüne Chateau-Geburtstagsnacht. Ich liebe dich so sehr. Happy Birthday, Maus", schrieb Kaulitz zu der Bilderreihe.

Pärchen-Bild mit Tom Kaulitz

Heidi Klum selbst postete ein Bild der Party, auf dem sie Ehemann Tom Kaulitz einen Kuss gibt. Im Hintergrund sind ebenfalls die grünen Herzchen-Luftballons zu sehen. Zudem veröffentlichte sie einen kurzen Clip, in dem sie den Raum mit den Resten der Feierlichkeit abfilmte.

Vergangene Woche feierte Klum den Abschluss der 17. Staffel "Germany's next Topmodel". Zur Siegerin der ProSieben-Show wurde die 19-jährige Österreicherin Lou-Anne gekürt. Jetzt ist Klum wieder im US-TV zu sehen: In der 17. Staffel von "America's Got Talent" ist sie erneut als Jurorin mit dabei.