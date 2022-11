2. November 2022

Bill Kaulitz überraschte zu Halloween als "Arielle, die Meerjungfrau"

Im Podcast der Kaulitzbrüder "Senf aus Hollywood" ist immer mal wieder zu hören, dass Bill Kaulitz mit einem weiblichen Pronomen von seinem Bruder Tom angesprochen wird oder sich selbst auch mal so betitelt. Zu Halloween schlüpfte der Sänger der Band "Tokio Hotel" nun in ein weibliches Kostüm inklusive Brüste, auf dem Bild zu sehen mit der roten Perücke. Die Brüste begeisterten den Sänger, der eigentlich auf Männer steht, aber derart, dass er die Finger nicht davon lassen konnte und immer wieder blank zog über den Abend. In seiner Instagram-Story ließ er seine Follower an der Verwandlung teilhaben. Er hatte an jedes Detail gedacht und ließ sich sogar ultralange Fingernägel ankleben. Für seinen Look erhielt er viel Applaus, unter anderem Wilson Gonzalez Ochsenknecht und der Moderator Tommi Schmitt standen auf die Drag-Meerjungfrau.

