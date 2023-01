Bill Mockridge hat über die schwere Zeit seines Sohnes Luke Mockridge gesprochen. "Mein Vaterherz hat gelitten", sagt er in einem Interview.

Im September 2021 hatte eine ehemalige Partnerin von Luke Mockridge (33) Vorwürfe gegen ihn erhoben. Die Anschuldigungen hatte er zurückgewiesen, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein Verfahren ein. Der Comedian wagte sich nur langsam zurück ins Rampenlicht. "Mein Vaterherz hat gelitten", erklärt nun Vater Bill Mockridge (75) im Interview mit der "Bild am Sonntag" über die schwierige Zeit seines Sohnes. Die gesamte Familie habe mit ihm gelitten, "und natürlich haben wir immer zu ihm gehalten", sagt der Schauspieler. "Gott sei Dank kommt er immer besser auf die Beine, seine neue Tour funktioniert super und er bekommt Standing Ovations, wenn er auf die Bühne geht."

Shitstorm "war schon ein krasses Ding"

In der Sat.1-Show "Die besten Comedians Deutschlands" hatte Luke Mockridge Anfang Januar selbst über sein Bühnencomeback gesprochen. "Es ist ein wunderschönes Gefühl, wieder hier auf einer Bühne zu stehen", sagte er und fügte hinzu: "Vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich noch mal auf einer Bühne stehe." Der Shitstorm "war schon ein krasses Ding. Das hat mich richtig fertig gemacht", so der Comedian. "Das passiert so, und du guckst dabei zu, wie deine ganze Welt auf einmal in Flammen steht. (...)"

In den sozialen Medien rief der Auftritt von Luke Mockridge auch Kritik hervor. Bereits im Dezember hatte Sat.1 das Programm "A Way Back to Luckyland" von ihm gezeigt. Eine zunächst zurückgezogene Folge des ZDF-"Traumschiffs", in der Luke Mockridge einen Gastauftritt hat, wurde im Dezember ausgestrahlt.