"Ich habe etwas getan, was ich für witzig hielt": Bill Murray äußert sich zu Vorwürfen

Nachdem der Dreh seines neuen Filmes "Being Mortal" gestoppt wurde, hat sich Bill Murray zu Vorwürfen geäußert, die gegen ihn laut wurden.

Nach einer Beschwerde gegen Bill Murray wurden in der vergangenen Woche die Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Being Mortal" unterbrochen. Laut mehrere Medienberichte habe Murray einige weibliche Co-Stars mit zu viel Nähe in Unbehagen versetzt. Jetzt hat sich der Schauspieler selbst zu den Vorwürfen geäußert.

"Ich habe etwas getan, was ich für witzig hielt, und es wurde nicht so aufgefasst", sagte er dem Fernsehsender CNBC und verriet, dass er besonders mit einer Frau eine "Meinungsverschiedenheit" gehabt habe. "Im Moment reden wir miteinander und versuchen, uns zu versöhnen", sagte Murray. "Wir sind beide Profis, wir mögen die Arbeit des anderen, wir mögen uns, denke ich, und wenn wir nicht wirklich miteinander auskommen und uns gegenseitig vertrauen können, hat es keinen Sinn, weiter zusammenzuarbeiten oder den Film zu machen. Das war eine ziemliche Lehre für mich", erklärte er.

Zwar habe er demnach niemanden an "privaten Stellen berührt, aber einen Arm um eine Frau gelegt, ihr Haar berührt, an ihrem Pferdeschwanz gezogen – aber immer auf komödiantische Weise. Es ist ein schmaler Grat und jeder liebt Bill. Doch auch wenn sein Verhalten nicht strafbar war, fühlten sich einige Frauen unwohl und er hat eine Grenze überschritten", sagte ein Set-Mitarbeiter "Page Six".

Dreharbeiten unterbrochen

Die Dreharbeiten an "Being Mortal" von Regisseur, Schauspieler und Comedian Aziz Ansari starteten im März. Laut Insidern sei die Hälfte des Films, der sich mit dem Thema Sterbebegleitung beschäftigt, bereits im Kasten. Ansari stand selbst im Jahr 2018 im Fokus der Berichterstattung, nachdem eine Frau ihm vorwarf, sich ihr gegenüber bei einem Date nicht richtig verhalten zu haben. Ein Artikel auf der Internetplattform "Babe" über Ansaris und ihr Date sorgte für eine Kontroverse. Ein Großteil der Kritiker sah in der Geschichte keinen klaren MeToo-Fall.

