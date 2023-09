Die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz haben es auf dem Oktoberfest krachen lassen. Für die Musiker war es ein besonderer Besuch.

Das Oktoberfest in München zieht jährlich zahlreiche prominente Gäste an. Auch die Tokio-Hotel-Stars Bill (34) und Tom Kaulitz (34) waren dieses Jahr dort zum Feiern. Für die beiden Musiker war es offenbar ein besonderes Erlebnis. Wie Bill Kaulitz in einer Instagram-Story verriet, war es sein erster Besuch auf der Wiesn. In dem Beitrag ist zu sehen, wie sich der 34-Jährige die Haare machen lässt.

Bill Kaulitz zeigte sich auf dem Oktoberfest dann in einem besonderen Outfit. Auf Schnappschüssen von seinem Abend im Bierzelt ist er in einer glitzernden rosa Lederhose mit farblich passender Weste zu sehen. Dazu kombinierte er knöchelhohe, pinke Plateau-Stiefel, lange Socken und weißes Trachtenhemd. Etwas klassischer ließ es sein Zwillingsbruder angehen: Tom Kaulitz erschien in weißer Lederhose und Trachtenjacke mit grünem Hemd. Seine Ehefrau Heidi Klum (50) war unterdessen offenbar nicht mit dabei in München.

Heidi Klum war nicht zu sehen

Ob Heidi Klum zu Hause in Los Angeles auf die neuen Familienmitglieder aufpasst? Zu seinem 34. Geburtstag am 1. September hatte sie ihren Ehemann mit zwei Hundewelpen beschenkt. Per Instagram-Story gab sie damals auch die Namen der beiden neuen Mitbewohner im Hause Klum-Kaulitz bekannt: "Uschi" und "Jäger" heißen die beiden, die Frauchen und Herrchen künftig nicht mehr von der Seite weichen werden.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet

Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Musiker sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchworkfamilie. Sie brachte vier Kinder mit in die Ehe: die Töchter Leni (19) und Lou (13) sowie die Söhne Henry (18) und Johan (16). Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (73). Zum Zeitpunkt von Lenis Geburt war das Model mit Sänger Seal (60) liiert. Gemeinsam mit ihm hat sie die drei weiteren Kinder bekommen. 2012 gaben Klum und Seal die Trennung bekannt.