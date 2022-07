Tom Kaulitz erzählte in dem gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill, dass er sich vor Kurzem zu einer Kur im Himalaya und in Grönland befunden habe. Doch jetzt geben die Zwillinge zu, dass das gar nicht stimmt.

Seit Herbst 2021 haben Bill und Tom Kaulitz einen Podcast namens "Kaulitz Hills – Senf auf Hollywood", in dem sie ihre Fans und Zuhörer wöchentlich an ihrem Leben teilhaben lassen. Es geht um Alltägliches und zwischendurch schreien sie einander an, mobben sich und plaudern aus dem Nähkästchen. Man erfährt beim Zuhören viele dekadente Lebens-Details der einstigen Tennie-Stars. Aber in dem Audioformat geben die Kaulitz-Brüder nun auch zu, dass sie ihren Fans nicht immer die Wahrheit erzählen.

Die beiden Zwillinge waren mit ihrer Band Tokio Hotel in den Nullerjahren sehr erfolgreich, sodass sie auch Stalker hatten und einmal in ihr Haus in Hamburg eingebrochen wurde. Zu viel für die Brüder, die daraufhin vor über zehn Jahren nach Los Angeles zogen. Zwar wurde die Band Tokio Hotel nie aufgelöst, produzierte auch weiterhin Alben, an ihren großen Erfolg konnten die Kaulitz-Brüder bisher aber nicht anknüpfen. Doch die Ehe von Tom Kaulitz und Heidi Klum gab der Prominenz der Magdeburger einen erneuten Aufschwung.

Täuschung der Presse: Darum machen die Tokio-Hotel-Zwillinge falsche Ortsangaben

In der Folge "Im VIP-Bereich mit Kraftclub" ihres Podcasts erklärte Tom Kaulitz jetzt, warum sie manchmal eine Märchenstunde als notwendig erachten und nicht alles, was sie erzählen, immer wahr ist. In den vergangenen Episoden berichtete der Ehemann von Heidi Klum nicht nur von seiner Ehe mit dem Supermodel, sondern auch, dass er sich auf Kur befinden würde. Ausführlich erzählte der Klum-Gatte von seinem Aufenthalt im Himalaya und dass dort keine Frauen erlaubt seien, ein wenig später soll er dann laut eigenen Angaben seine Kur in Grönland fortgesetzt haben. Doch nun beichtet der 32-Jährige, dass nichts davon wirklich so ablief, trotz ausführlicher Beschreibungen seiner Aufenthaltsorte.

"Ich kann es ja jetzt erzählen. Ich war ja weder in Grönland, noch im Himalaya unterwegs, das war natürlich alles Quatsch, weil ich natürlich nie sage, wenn ich noch da bin, wo ich eigentlich wirklich bin. Ist doch völlig klar, also für alle Vollidioten von der Presse." Sein Bruder Bill ergänzt, dass die Presse über den zweiten erfundenen Kur-Aufenthalt Grönland schon nichts mehr geschrieben habe. "Ich kann es ja jetzt sagen, ich war in Europa auf einer Kur", klärt Tom Kaulitz auf.

Ob die Aussage, die der Tokio-Hotel-Star an die Presse richtet, mit aktuellen Belästigungen von Fans zusammenhängt oder ob sich seine Aussage eher auf die Vergangenheit bezieht, lassen sie jedoch unbeantwortet.

Quelle: Kaulitz Hills Podcast