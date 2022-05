Für Gala-Auftritten lassen sich die Celebrities ja meist ganz besondere Look-Kreationen einfallen. So auch in diesem Jahr auf dem roten Teppich, oder besser gesagt der Schallplatte, der Billboard Music Awards 2022 in L.A.

Neben skurrilen, schönen und verrückten Outfits, wie zum Beispiel dem Nackt-Kleid von Kylie Jenner, gab es auch musikalische Highlights. Die US-Sängerin Mary J. Blige, die erst im Februar Teil der Halbzeitshow des Superbowls war, wurde mit dem prestigeträchtigen ICON Award geehrt, der ihr von Janet Jackson überreicht wurde. Der Musiksuperstar reflektierte daraufhin die wahre Bedeutung einer "Ikone" auf der Bühne und wie hart sie daran gearbeitet habe, diesen Status zu erreichen.

"So wie die Welt jetzt ist, vermute ich, dass die Leute denken, dass Ikonen so geboren werden, dass sie über Nacht zu einer Legende werden, aber das ist definitiv nicht der Fall. Es braucht viel Zeit, harte Arbeit und viel Überlebenswillen, aber auch Prüfungen und Fehler, um Größe zu erreichen", teilte sie mit und fügte später hinzu: "Die Botschaft meiner Musik war schon immer, dass wir mit unseren Kämpfen nicht allein sind, und ich bin nicht allein. So lange habe ich nach echter Liebe gesucht, aber endlich habe ich meine wahre Liebe gefunden – und diese wahre Liebe bin ich."

Eine weitere Überraschung lieferte der Rockstar Machine Gun Kelly. Als er die Bühne betrat und bevor er seinen Hit "Twin Flame" performte, widmete er die Aufführung nicht nur seiner "Frau" Megan Fox, sondern auch ihrem "ungeborenen Kind". Was die Fans zum Ausflippen brachte und die Spekulation im Netz über eine Schwangerschaft und eine heimliche Hochzeit des Paares explodieren ließ. Megan Fox, die in einem vampirähnlichen Abendkleid zu der Veranstaltung erschienen war, hüllte sich in Schweigen zu den Anspielungen ihres Lebensgefährten.