Billie Eilish Die Sängerin ist mit ihrem Ex befreundet

Drei Monate nach der Trennung bezeichnet Sängerin Billie Eilish ihren Ex-Partner Jesse Rutherford als sehr guten Freund.

Sängerin Billie Eilish (21) hat in einer Instagram-Story verraten, dass sie mit ihrem Ex-Freund Jesse Rutherford (31) noch gut befreundet ist. Er sei ihr "Kumpel für immer".

"Sehr, sehr gute Freunde"

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Sängerin eine Fan-Frage nach ihrem Ex-Partner. Sie bestätigte, dass sie "sehr, sehr gute Freunde" seien. "Mein Kumpel für immer", schrieb die Sängerin weiter. Zudem erklärte sie auf eine weitere Frage, dass sie derzeit mit niemandem liiert sei.

Eilish und Rutherford waren offiziell etwa sechs Monate zusammen. Im Mai wurde ihre Trennung bekannt. "Wir können bestätigen, dass sich Billie und Jesse einvernehmlich getrennt haben und gute Freunde geblieben sind", erklärte ein Sprecher der Sängerin dem "People"-Magazin. Zudem betonte dieser: "Alle Fremdgehgerüchte sind falsch. Beide sind derzeit Single." Zuvor wurde bereits über eine Trennung spekuliert. Denn die beiden waren seit dem Coachella Festival im April nicht mehr zusammen gesehen worden. Die Met Gala Anfang Mai besuchte Eilish alleine.

Fans diskutierten über ihren Altersunterschied

Rutherford, Leadsänger der Rockband The Neighbourhood, und die Sängerin wurden im Oktober 2022 erstmals miteinander fotografiert. Ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar hatten sie Anfang November auf dem roten Teppich der LACMA Art Film Gala im skurrilen Gucci-Partnerlook. Die Beziehung wurde in der Öffentlichkeit kontrovers aufgenommen, unter anderem aufgrund des zehnjährigen Altersunterschieds. Im Gespräch mit "Vanity Fair" im November 2022 betonte Eilish, in der Beziehung die Kontrolle zu besitzen. Nicht der ältere Mann habe sie verführt, sondern sie habe ihn eingefangen. Zudem schwärmte sie: "Ich bin von diesem Menschen wirklich inspiriert, und er ist von mir inspiriert." Sie sei "wirklich aufgeregt und wirklich glücklich" mit ihm.