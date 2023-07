Schwerer Abschied für Billie Eilish: Die Sängerin trauert um ihre Hündin Pepper, die 15 Jahre lang Teil ihres Lebens war.

Billie Eilish (21) trauert um ihre treue Begleiterin Pepper. Die Hündin ist nach 15 gemeinsamen Jahren gestorben, wie die Sängerin via Instagram bekannt gibt.

"Pepper, meine lebenslange, beste Freundin, ich werde dich eines Tages wiedersehen, mein süßes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft, du verdammtes Biest. Ich liebe dich, gute Nacht, Mama, du wirst mir auf ewig fehlen." Das sei "wirklich ein harter Tag" schließt sie den Post.

Dazu veröffentlicht Eilish eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit Pepper zeigen. Darunter auch einige aus ihrer Kindheit und mit der gesamten Familie. Das aktuellste zeigt sie in Tränen aufgelöst, mit ihrer geliebten Hündin im Arm.

Stars drücken ihr Mitgefühl aus

Zahlreiche Stars drücken der Sängerin ihr Mitgefühl aus. "Es tut mir so leid", schreibt etwa Sängerin Demi Lovato (30). "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev (34) lässt zahlreiche Herzen und einen traurigen Smiley da. "Ich sende dir ganz viel Liebe", schließt sich auch Sängerin Lauren Jauregui (27), Mitglied der Fifth Harmony, an.

Auch Billie Eilishs Bruder, Finneas O'Connell (25), verabschiedet sich von dem langjährigen Familienmitglied. "Eine gute, gute Hündin, die unserer Familie so viel Liebe gab", schreibt der 25-Jährige unter anderem in seiner Instagram-Story.

Aktuell auf dem "Barbie"-Soundtrack zu hören

Finneas trägt maßgeblich zum Mega-Erfolg seiner kleinen Schwester bei. Das Geschwister-Gespann schreibt viele der Texte gemeinsam, für Musik und Produktion ist in erster Linie Finneas verantwortlich. Vor Kurzem veröffentlichten die beiden ihren neuen Song "What Was I Made For?". Das Lied ist auf dem Soundtrack des neuen "Barbie"-Films vertreten.

Der "Barbie"-Film, mit Ryan Gosling (42) und Margot Robbie (33) in den Hauptrollen, startete vergangene Woche in den Kinos und bricht bereits jetzt die ersten Rekorde.