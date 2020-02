Geht es nach Sängerin Billie Eilish (18, "Don't Smile At Me"), steht der Nachfolger von Daniel Craig (51, "Verblendung") fest: US-Schauspieler Michael B. Jordan (33, "Black Panther") soll in ihren Augen die Rolle des nächsten James Bond übernehmen.

In der Radiosendung "Capital Breakfast" tätigte Eilish folgende Aussage über den Filmstar: "Ehrlich gesagt, Michael B. Jordan würde das Ding rocken." Die Sängerin, die den Titelsong zu Craigs letztem Bond-Film "No Time To Die" beisteuert, scheint begeistern von Jordan zu sein.

Ob Jordan durch Eilishs Empfehlung in die engere Auswahl rutscht? Wie man sich actionreich vor der Kamera in Szene setzt, dürfte Jordan zumindest schon einmal in den Filmen "Black Panther" und "Creed II - Rocky's Legacy" gelernt haben.