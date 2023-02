Billie Eilish hat eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann erwirkt, der ohne Hemd vor ihrem Haus in Los Angeles angetroffen wurde.

US-Sängerin Billie Eilish (21) hat eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann erwirkt, der ohne Hemd vor ihrem Haus in Los Angeles angetroffen wurde. Ein Richter wies Raymond Black an, sich mindestens 100 Meter von der "Bad Guy"-Sängerin und ihrem Haus fernzuhalten und sie nicht mehr zu belästigen.

Wie "TMZ" weiter meldet, darf sich der Mann auch dem Haus von Eilishs Eltern, Maggie Baird und Patrick O'Connell, nicht nähern. Der Richter erklärte, dass die einstweilige Verfügung auf einer "glaubwürdigen Androhung von Gewalt oder Stalking" basiere.

Er stand vor ihrem Wohnzimmerfenster

Am Montagabend kehrte Billie Eilish nach Hause zurück und fand den Mann angeblich unbekleidet vor ihrem Wohnzimmerfenster stehen. Als sie das Licht einschaltete, soll er sie durch das Glas angestarrt haben. Nachdem die siebenfache Grammy-Gewinnerin den Notruf gewählt hatte, durchsuchten Polizisten die Umgebung und nahmen Black tatsächlich in der Nähe fest.

Der mutmaßliche Stalker hatte sich Berichten zufolge im vergangenen Jahr bereits in der Nähe von Eilishs Haus aufgehalten, als dieses noch im Bau war. Er tauchte auch am Haus ihrer Eltern auf und suchte nach der Sängerin.

Nicht der erste Stalker

Black ist nicht der erste Mann, der von dem US-Star ferngehalten werden muss. Mitte Januar hatte sie eine andere einstweilige Verfügung gegen Christopher Anderson erwirkt, der angeblich mehrmals in das Haus ihrer Familie eingebrochen war. Er soll über einen Zaun des Anwesens gesprungen sein. Eilishs Vater hatte zuvor behauptet, Anderson sei seit Ende Dezember mehrmals in seinem Haus in L.A. aufgetaucht, um seine Liebe zu seiner Tochter zu erklären.

Die Sängerin musste in der Vergangenheit schon einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Sie hat einen Wachmann eingestellt, nachdem Gruppen von Fans vor ihrem Haus aufgetaucht waren. "Es war wirklich traumatisierend", sagte Eilish dem "Rolling Stone" im Jahr 2019. "Ich fühle mich in meinem Haus überhaupt nicht mehr sicher, was nicht gut ist. Ich liebe mein Haus." Sie habe Aufmerksamkeit schon immer geliebt, "aber ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, was Ruhm eigentlich ist", fügte sie hinzu. "Denn wenn ich berühmt sein wollte, dann nicht auf diese Art."