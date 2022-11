Die Beziehung mit dem elf Jahre älteren Jesse Rutherford sorgt für Kontroversen: Jetzt spricht Billie Eilish Klartext über ihre Liebe.

In einem Interview mit der "Vanity Fair" hat Billie Eilish (20) erstmals ausführlich über ihre Beziehung mit Jesse Rutherford (31) gesprochen. Die Sängerin schwärmt von dem Musikerkollegen in den höchsten und manchmal eigenwilligen Tönen.

"Ich bin von diesem Menschen wirklich inspiriert, und er ist von mir inspiriert", erklärt sie in dem Interview. "Das ist wirklich cool, und ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr darüber".

"Ich habe die Kontrolle": Billie Eilish über ihre kontroverse Beziehung

Billie Eilish und Jesse Rutherford wurden im Oktober dieses Jahres erstmals miteinander fotografiert. Ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar hatten sie Anfang November auf dem roten Teppich der LACMA Art Film Gala - im skurrilen Gucci-Partnerlook.

Die Beziehung wurde in der Öffentlichkeit kontrovers aufgenommen. Schließlich ist der Sänger der Indie-Band The Neighbourhood elf Jahre älter als die Grammy-Gewinnerin. Nicht nur der Altersunterschied sorgte für Stirnrunzeln, sondern auch die Tatsache, dass Rutherford Billie Eilish schon kannte, als sie minderjährig war. "Jesse Rutherford kennt Billie seit sie 15 war und er 26. Seit sie ein Kind war und jetzt datet er sie? Das kann einfach nicht gut sein", schrieb etwa eine Nutzerin auf Twitter.

Billie Eilish und Jesse Rutherford griffen die Kontroverse zu Halloween ironisch auf. Auf einer Party war sie als Baby verkleidet, er als alter Mann. In dem Gespräch mit "Vanity Fair" geht Billie Eilish auf diese Debatte ein. Sie betont, in der Beziehung die Kontrolle zu besitzen. Sie können sagen, was sie sagen müssen, aber ich habe im Moment die Kontrolle", so die Sängerin.

"Ich habe ihm den Arsch gerettet"

Nicht der ältere Mann habe sie verführt, sondern sie habe ihn eingefangen. Oder in ihren eigenen Worten: "Ich habe es geschafft, mein Leben an einen Punkt zu bringen, an dem ich nicht nur mit einer Person zusammen gekommen bin, die ich für den geilsten F**r der Welt hielt, sondern ihm auch noch den Arsch gerettet habe. Kann ich dafür eine Runde Applaus bekommen?"

Sie wiederholt mit Nachdruck: "Ich habe ihm den Arsch gerettet! Das war ich! Ich habe den Scheiß gemacht! Ich habe den Mistkerl erledigt!", sagt sie sinngemäß.

Besseres Körpergefühl: Billie Eilish glücklich im Zeitkapsel-Interview

Seit ihrem Durchbruch 2017 trifft sich Billie Eilish einmal jährlich mit "Vanity Fair" für ein Gespräch. "Zeitkapsel" nennt das Showbiz-Magazin dieses Format. Dieses Mal verriet Billie Eilish auch, dass sie sich körperlich besser fühle als in den Jahren zuvor. "Ich habe in diesem Jahr einen großen Wandel in meinem Fitness-Lebensstil vollzogen", berichtet sie. "Es war ein wirklich verrückter Prozess, und ich fühle mich besser als je zuvor". Zuvor hatte sie unter anderem erklärt, dass sie ihren Körper seit ihrer Kindheit gehasst hatte.

Auch psychisch gehe es ihr besser. "Die Billie von 2020 hatte eine große Identitätskrise", sagt sie im Rückblick auf das Zeitkapsel-Interview von vor zwei Jahren. Ihr damaliges Ich bezeichnet sie heute als Parodie ihrer selbst.

Für ihre Fans gibt es noch eine weitere gute Nachricht: Billie Eilish arbeitet mit ihrem Bruder Finneas (25) gerade an einem neuen Album.