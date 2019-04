Ein Blackout vor Publikum ist mit das Schlimmste, das einem Musiker passieren kann. Genau das hat Billie Eilish (17, "Lovely") offenbar erlebt, wie "eonline.com" berichtet. Ausgerechnet bei ihrem Debüt auf dem Coachella Musikfestival in den USA geschah demnach der peinliche Moment. Mitten in ihrem Lied "All The Good Girls Go To Hell" soll es der jungen Sängerin die Sprache verschlagen haben.

Sie konnte sich angeblich zwischenzeitlich nicht an den Text erinnern. Stattdessen habe sie "da da da" gesungen, geflucht und ins Publikum gefragt, wie denn der Text lauten würde. Der Stimmung tat der Hänger aber offenbar keinen Abbruch: Das Publikum jubelte und unterstützte die Sängerin, so dass Eilish nach wenigen Momenten weitersingen konnte.