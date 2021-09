Sängerin Billie Eilish gab am Montagabend ihr Debüt bei der Met Gala. Die Sängerin glänzte dabei mit einer Traumrobe von Oscar de la Renta – und setzte ein Zeichen gegen Pelz.

Billie Eilish hat bei der Met Gala am Montagabend alle Blicke auf sich gezogen und erklärte online den tieferen Sinn ihres Auftritts. Die Sängerin präsentierte sich in einer Traumrobe von Oscar de la Renta. Das pfirsichfarbene, schulterfreie Korsett-Kleid sorgte mit ausladender Schleppe und Tülldetails für einen glamourösen Look. Zu ihrem Outfit kombinierte sie silber glänzende Ohrhänger, Armbänder und Ringe von Cartier. Beim Make-up setzte die 19-Jährige auf dunklen Eyeliner, getuschte Wimpern und einen Lippenstift im Himbeerton.

Bei aller Besonderheit des Looks war Eilish wichtig, ein Zeichen zu setzen – und zwar gegen Pelz in der Modeindustrie. Sie bedankte sich beim Designer, der in Zukunft komplett auf Pelz verzichten wird. "Danke an das ganze Team, das mir hier zugehört hat. Und dass nun eine Veränderung herbeigeführt wurde, nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Erde und die Umwelt. Ich fühle mich geehrt, dass ich hierfür eine Antreiberin sein durfte."

Billie Eilish: "Es war an der Zeit"

Doch auch zur Art ihrer Kleidung äußerte sie sich: "Ich wollte das schon immer tun. Ich hatte einfach Angst und fühlte mich in meiner Haut bisher nicht wohl. Es war an der Zeit und ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren so viel gewachsen bin", sagte sie dem "People"-Magazin. Zudem gab die Sängerin an, dass die festlich gekleideten "Holiday Barbie"-Puppen eine Inspiration für ihr Outfit gewesen seien.

Nachdem das prestigeträchtige Event aufgrund der Corona-Pandemie 2020 ausfallen musste, hatten sich diesmal wieder große Namen angemeldet. So präsentierten sich unter anderem Kim Kardashian West, 40, Kendall Jenner, 25, Jennifer Lopez, 52, mit Ben Affleck, 49, Rihanna, 33, mit A$AP Rocky, 32, und die frisch verlobte Kate Hudson, 42.