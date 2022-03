Billie Lourd soll nach fast zwei Jahren Verlobung Austen Rydell geheiratet haben. Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Sohn.

Billie Lourd (29) und Austen Rydell (29) haben sich angeblich das Jawort gegeben. Die "Scream Queens"-Schauspielerin hat ihren Partner US-Medienberichten zufolge am Wochenende in Mexiko geheiratet. "Das Hochzeitswochenende von Billie und Austen ist vorbei, was so traurig ist, weil es so viel Spaß gemacht hat", soll zudem Lourds "American Horror Story"-Co-Star Leslie Grossman (50) in einer nicht mehr existierenden Instagram-Story gepostet haben.

Laut "People" hat Billie Lourds Vater Bryan Lourd (61) einige Zimmer in einem Hotel in Cabo San Lucas gebucht. Die Hochzeitsgäste konnten demnach dort unter anderem eine private Poolparty genießen.

Seit zwei Jahren verlobt

Billie Lourd und ihr Schauspielkollege Austen Rydell sollen seit 2017 in einer Beziehung sein und verlobten sich im Juni 2020. Bei Instagram gab Rydell die Neuigkeiten damals bekannt: "Sie hat Ja gesagt. (Eigentlich hat sie 'Duhhh' gesagt.) Aber ich denke, das ist sogar besser als Ja."

Im September 2020 überraschte Lourd ihre Fans dann mit der Nachricht, dass sie Mutter geworden ist. Bei Instagram teilte sie ein Foto, das den Fuß eines Neugeborenen zeigt. Dazu schrieb die Tochter der verstorbenen "Star Wars"-Heldin Carrie Fisher (1956-2016): "Darf ich vorstellen, Kingston Fisher Lourd Rydell".