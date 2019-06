US-Schauspieler Billy Drago ist laut "Variety" am Montag in Los Angeles an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er wurde 73 Jahre alt. Bekannt wurde Drago unter anderem durch Brian De Palmas Film "The Untouchables - Die Unbestechlichen", in dem er in der Rolle des Frank Nitti neben Kevin Costner und Sean Connery zu sehen war.

Auch unter Serien-Fans war Billy Drago bekannt: Er hatte unter anderem Gastauftritte in mehreren Folgen von "Charmed - Zauberhafte Hexen" als Dämon Barbas sowie in "Supernatural". Zudem spielte er in mehr als 100 Filmen mit, darunter in "Invasion U.S.A." (1985) oder "The Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen" (2006). 2001 wirkte er in Michael Jacksons Musikvideo "You Rock My World" mit.