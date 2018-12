Am 19. Dezember läuft die letzte Episode der hochdekorierten Serie "Der Tatortreiniger" im NDR. Doch für alle Fans von Hauptdarsteller Bjarne Mädel (50) ist Rettung in Sicht. Denn bereits 2019 wird Mädel in der neuen Netflix-Serie "Don't Try This At Home" zu sehen sein. Regie führte - wie beim "Tatortreiniger" - unter anderem Arne Feldhusen (47). Die Serie ist bereits fertig gedreht, wie der Streamingdienst am Dienstag bekannt gegeben hat.

In der deutschen Netflix-Original-Produktion geht es um einen Schüler, der mit seinem besten Freund den größten Online-Drogenhandel Europas gründet. Und zwar, um so die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Die Geschichte soll auf wahren Begebenheiten basieren. Zum Hauptcast gehören neben Mädel Maximilian Mundt (22), Lena Klenke (23, "Fack ju Göhte"), Danilo Kamperidis ("Die Pfefferkörner"), Damian Hardung (20, "Club der roten Bänder") und Luna Schaller (*2001).