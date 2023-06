Nach über 40 Jahren platonischer Beziehung: Der "Sex and the City"-Schauspieler Blair Underwood hat Josie Hart geheiratet.

Blair Underwood (58) ist wieder verheiratet. Wie das "People"-Magazin" berichtete, gab der Schauspieler am Wochenende seiner Partnerin Josie Hart das Jawort. Die beiden heirateten in einem Resort in der Dominikanischen Republik. Sowohl das Brautpaar als auch die Gäste waren ganz in Weiß gekleidet.

"Als ich sie das erste Mal in dem Kleid sah, sah sie aus wie eine Prinzessin", sagte Underwood gegenüber "People". "Die tiefen Gefühle, die wir während der Trauung zeigten, die Leichtigkeit und der Spaß beim Empfang, alles fühlte sich wunderbar an, weil alles zusammenpasste", so der Darsteller.

Der unter anderem aus "Sex an the City" bekannte Mime überließ bei der Planung der karibischen Hochzeit nichts dem Zufall: "Ich bin Sternzeichen Jungfrau und ein Perfektionist, also gehe ich sicher, dass an jedes Detail gedacht wird."

Nach über 40 Jahren wurde aus Freundschaft Liebe

Blair Underwood und Josie Hart kennen sich seit 43 Jahren. Seitdem er 16 Jahre alt war, sei er mit seiner jetzigen Frau befreundet, verriet Underwood einmal. Im November 2022 machte er die Verlobung mit seiner langjährigen Bekannten via Instagram öffentlich. "Wenn eine 41 Jahre währende Freundschaft dir einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt und sich zu einer Romanze entwickelt, stehst du auf, schenkst ihr Aufmerksamkeit und trittst in Dankbarkeit vor", schrieb er damals.

Obwohl sie teilweise weit entfernt voneinander lebten und sich selten sahen, hielten sie Kontakt, wie Underwood erzählte. Nachdem sich beide von ihrem jeweiligen Ehepartner getrennten hatten, wurde aus Freundschaft Liebe.

Hochzeit zwei Jahre nach Scheidung

Blair Underwood war bereits seit 1994 mit Desiree DaCosta verheiratet. Im Mai 2021 gaben die beiden ihre Scheidung nach 27 Jahren bekannt. Zusammen hat das Paar drei Kinder, die Söhne Paris (25) und Blake (21) sowie Tochter Brielle (23). Auch Josie Hart bringt Kinder aus erster Ehe mit. Underwood spricht von insgesamt neun Kindern, die zu der neugegründeten Patchwork-Familie gehören.

Blair Underwood kann seine "schöne Liebesgeschichte" mit seiner neuen Partnerin kaum fassen. "Die Liebe zu finden und zu entdecken in jemandem, der schon so lange in meinem Leben, im Leben meiner Familie und wie ich in ihrem Leben ist, auf eine respektvolle, platonische Weise", erstaune ihn.