Das Schauspielerpaar Ryan Reynolds (43, "Deadpool") und Blake Lively (32, "Gossip Girl") spendet 200.000 Dollar an die amerikanische Bürgerrechtsorganisation NAACP (National Assiociation for the Advancement of Colored People). Auf Instagram teilen die beiden einen Text, der ihre eigenen Privilegien als weiße Menschen in den USA aufzeigt. Die Spende und der Text folgen den heftigen Protesten in Amerika, die ausgebrochen sind, als mit George Floyd erneut ein schwarzer Amerikaner nach einer Festnahme ums Leben kam.

"Wir schämen uns"

"Wir müssen unsere Kinder nicht darauf vorbereiten, was passieren könnte, wenn sie im Auto kontrolliert werden. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, das jeden Tag zu erleben. Wir können die Angst und die Wut nicht nachvollziehen. Wir schämen uns dafür, wie wir es zulassen konnten, so wenig über die tiefe Verwurzelung des systemischen Rassismus zu wissen", heißt es in dem Text.

Das seit 2012 verheiratete Ehepaar hat bereits im März eine Million US-Dollar an Feeding America und Food Banks Canada gespendet, sowie 400.000 Dollar an von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffene Krankenhäuser in New York.