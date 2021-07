Blake Lively hat eine erschreckende Erfahrung mit einem Paparazzo gemacht. Auf Instagram verrät sie, dass ihre Kinder gestalked wurden.

Blake Lively (33) macht sich Sorgen um ihre drei Sprösslinge. Die Schauspielerin hat auf Instagram berichtet, dass ihre Kinder von einem Paparazzo regelrecht gestalked wurden und konfrontierte daraufhin die australische Ausgabe der "Daily Mail" auf Instagram, die Bilder von ihr und ihren Kindern öffentlich machte.

"Die wahre Geschichte ist: Meine Kinder wurden den ganzen Tag von einem Mann gestalked. Er ist hervorgesprungen und hat sich dann versteckt", kommentierte die 33-Jährige unter dem mittlerweile gelöschten Instagram-Post der australischen Nachrichtenseite. Der Account "commentsbycelebs" postete wenig später einen Screenshot des Original-Posts, auf dem man auch Livelys wutentbrannten Kommentar sieht. "Ihr bearbeitet diese Bilder so, dass es aussieht, als würde ich glücklich winken. Aber das ist trügerisch", schrieb die Schauspielerin.

Blake Lively verrät, was Fans gegen solche Bilder tun können

Eine Frau sei eingeschritten, als sie die beängstigende Aktion beobachtete. Lively habe versucht in Ruhe mit dem Paparazzo zu sprechen, doch der sei immer wieder weggerannt und an der nächsten Kreuzung wie aus dem nichts vor die spazierende Familie gesprungen. Dann sprach sie die Zeitung direkt an: "Macht ihr keine Hintergrund-Recherche zu den Fotografen, die ihr zum Stalken von Kindern engagiert? Wo ist eure Moral? Das würde ich gerne wissen. Oder ist euch die Sicherheit von Kindern egal?"

Die Schauspielerin habe einigen Fotografen klargemacht, dass ihre Kinder in Zukunft in Ruhe gelassen werden sollen. "Eine einfache Sache, die man machen kann, ist, solchen Accounts zu entfolgen und Veröffentlichungen von Kinderfotos zu blockieren. Ihr könnt sie gerne melden", richtete Lively an Social-Media-Nutzer. An die Zeitungen, die so etwas veröffentlichen schrieb sie: "Hört auf eure Follower. [...] Hört auf, erwachsene Männer dafür zu bezahlen, um sich zu verstecken und kleine Kinder zu jagen."

Blake Lively ist seit 2012 mit Schauspieler Ryan Reynolds (44) verheiratet. Mit ihm hat sie die gemeinsamen Kinder James (6), Inez (4) und Betty Reynolds (1).