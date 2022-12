Blake Lively und Ryan Reynolds in Weihnachtsstimmung: Auf Instagram posiert das Paar in gemütlichen Outfits mit dem Weihnachtsmann.

Blake Lively (35) ist aktuell mit dem vierten Kind schwanger. Bequemlichkeit hat da oberste Priorität - selbst beim Treffen mit hochrangigen Persönlichkeiten. So begrüßte die Schauspielerin den Weihnachtsmann und seine Frau in einem weihnächtlichen Pyjama und einem cremefarbenen Cardigan. Das zeigt ein von Ehemann Ryan Reynolds (46) veröffentlichtes Foto auf Instagram.

Auf dem Schnappschuss ist das Paar mit Santa und Jessica Claus abgebildet, wie Reynolds erklärt. "Wir haben Jessica Claus und ihren Mann im Polarexpress getroffen. Sie war alles, wovon ich seit meiner Kindheit immer geträumt hatte. Sie roch nach Zimtschnecken und Sangria", schreibt er zu dem Beitrag.

Wie seine Frau, wählte auch der "Deadpool"-Star ein gemütliches Outfit: Er trug eine blaue Mütze, ein Pelé-Fußballtrikot, dunkle Hosen und weiße Sneakers.

Ryan Reynolds begeht "unentschuldbaren" Fehler

Apropos Sneakers: Blake Lively hatte sich zur Feier des Tages für ein glitzerndes Paar entschieden. Ryan Reynolds schnitt dieses jedoch versehentlich weg. "Meine. Schuhe", kommentierte seine Frau den Beitrag, worauf er das Foto nochmals in voller Größe postete. "Ich habe die Schuhe meiner Frau auf dem Foto, das ich gepostet habe, herausgeschnitten", schrieb er in seiner Instagram-Story. Das sei "unentschuldbar" und tue ihm "leid für jeden, den ich mit diesem gefühllosen Mangel an Standhaftigkeit verletzt habe". Er sei nun auf dem Weg ins Krankenhaus - "um mein Gehirn wiegen zu lassen".

Blake Lively hatte ihre Schwangerschaft Mitte September bekannt gegeben. Sie und Ryan Reynolds sind seit 2014 bereits Eltern von Tochter James (7), 2016 folgte Tochter Inez (5) und 2019 schließlich die kleine Betty (2). Lively und Reynolds hatten sich 2011 beim gemeinsamen Dreh der Comicverfilmung "Green Lantern" kennen und lieben gelernt. Am 9. September 2012 gaben sie sich das Jawort.