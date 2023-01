Bald werden Blake Lively und Ryan Reynolds zum vierten Mal Eltern. Nun zeigt die Schauspielerin ihren Babybauch, der kaum zu übersehen ist.

Blake Lively (35) erwartet mit ihrem Mann Ryan Reynolds (46) ihr viertes Kind. Ihre inzwischen fortgeschrittene Schwangerschaft und ihren runden Babybauch nimmt die Schauspielerin mit Humor. Auf Instagram postete sie ein Vorher-Nachher-Bild mit ihrem Personaltrainer.

Auf einem Foto ist sie in ihrer schlanken Form zu sehen, während sie mit ihrem Trainer für die Kamera posiert. In der gleichen Pose präsentieren sich die beiden auch auf dem zweiten Bild, jedoch sticht auf diesem die Babykugel ins Auge. Zudem lächelt der Hollywood-Star dieses Mal nicht, sondern schaut verzweifelt ihre Begleitung an.

Dazu schreibt sie: "Ich mache das Trainingsprogramm von @donsaladino jetzt schon seit Monaten. Irgendetwas funktioniert nicht." Auf dem runden Bauch hat Lively ihren Gatten Reynolds markiert, der für ihr derzeitiges Aussehen mitverantwortlich ist.

Ob es wieder ein Mädchen wird?

Blake Lively hatte ihre Schwangerschaft Mitte September bekannt gegeben. Sie und Ryan Reynolds sind seit 2014 bereits Eltern von Tochter James (8), 2016 folgte Tochter Inez (6) und 2019 schließlich die kleine Betty (3). Lively und Reynolds hatten sich 2011 beim gemeinsamen Dreh der Comicverfilmung "Green Lantern" kennen und lieben gelernt. Am 9. September 2012 gaben sie sich das Jawort.