Blake Lively und Ryan Reynolds haben bei den American Cinematheque Awards in Beverly Hills einen verliebten Pärchenauftritt hingelegt.

Verliebt wie eh und je hat sich das Hollywood-Traumpaar Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) bei den 36. American Cinematheque Awards in Beverly Hills gezeigt. Die "Gossip Girl"-Schauspielerin schlüpfte für ihren Red-Carpet-Auftritt in ein glamouröses Abendkleid mit Spaghettiträgern, tiefem V-Ausschnitt und unzähligen Pailletten aus der aktuellen Herbstkollektion von Ralph Lauren. Nicht zu übersehen: Livelys Babybauch.

Im September gaben die beiden bekannt, dass sie zum vierten Mal Nachwuchs erwarten. Darüber hinaus trug die Schauspielerin schicke Statement-Ohrringe mit hellblauen Details, einen dazu passenden Ring am kleinen Finger sowie verschiedene Armreife, die die Erdtöne ihres Kleides noch einmal aufgriffen.

Reynolds warf sich in einen edlen, schwarzen Samtanzug mit silbernen Knöpfen in Sternchenform. Darunter trug er ein weißes Hemd sowie eine gestreifte Krawatte in Anthrazit. Arm in Arm strahlten die beiden vor den Fotografen um die Wette.

"Sein Herz, seine Menschenliebe, sein Humor"

Nachdem Reynolds mit einem der begehrten Preise ausgezeichnet wurde, betrat Lively die Bühne und richtete bewegende Worte an ihren Ehemann. Sie schwärmte von "seinem Herz, seiner Menschenliebe, seinem Humor, seiner Integrität, seiner unübertroffenen Arbeitsmoral". Viele seiner "atemberaubenden Eigenschaften" würden aus seiner Heimat Kanada stammen, wo Reynolds geboren wurde. Seit 2018 besitzt er aber auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Obwohl die beiden bereits Eltern von drei Kindern sind, gehen sie nach wie vor ihren Berufen als Schauspieler nach. Reynolds' Vaterrolle scheint dabei dennoch nicht zu kurz zu kommen, denn laut Lively sei es unwichtig, wo er gerade filmt, er könne es jedes Mal kaum erwarten, zu seinen drei Töchtern nach Hause zu kommen.

Seit 2014 sind die beiden bereits Eltern der kleinen James (7), 2016 folgte Tochter Inez (6) und 2019 schließlich die kleine Betty (3). Lively und Reynolds hatten sich 2011 beim gemeinsamen Dreh zur Comicverfilmung "Green Lantern" kennen und lieben gelernt. Am 9. September 2012 heirateten die beiden.