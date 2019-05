Bei der US-Premiere von "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu" (Dt. Kinostart 9. Mai) in New York stand der Film nicht mehr im Mittelpunkt, als Blake Lively (31, "Gossip Girl") mit Ehemann Ryan Reynolds (42, "Deadpool 2") auftauchte. In dem gelben, enganliegenden Kleid der Schauspielerin war nicht zu übersehen, dass sie schwanger ist. Über ihrem Babybauch trug sie einen Gürtel, der zu einer Schleife gebunden war, und die deutliche Rundung zusätzlich betonte.

Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, hat bereits zwei Töchter, die vierjährige James und die zweijährige Inez. Die Familie lebt abseits des Rampenlichts an der Ostküste der USA. Für ein intaktes Familienleben stimmen die Schauspieler auch ihre Arbeitszeiten aufeinander ab, wie Reynolds dem "People"-Magazin einmal sagte: "Blake und ich machen keine Filme zur gleichen Zeit. Wenn sie in Thailand einen Film macht und ich in Vancouver drehe, würden wir uns einfach nie sehen. Wir funktionieren als Einheit, und das klappt wirklich gut für uns."